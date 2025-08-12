РФ знову атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів

За даними Повітряних сил, перші групи дроні у повітряному просторі Україна почали фіксуватись приблизно о 22:15 11 серпня. Їх було помічено у Чернігівській та Сумській областях.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони

Оновлено о 00:30

Наразі "Шахеди фіксують у декількох областях, там оголошено тривогу:

на північному сході Чернігівщини, курс - південно-східний/південно-західний;

на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-східний;

в центральній частині Харківщини, курс - північний/північно-східний;

Де оголошено тривогу

