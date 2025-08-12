UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

РФ знову атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів

Ілюстративне фото: Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 12 серпня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи дроні у повітряному просторі Україна почали фіксуватись приблизно о 22:15 11 серпня. Їх було помічено у Чернігівській та Сумській областях.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони

Оновлено о 00:30

Наразі "Шахеди фіксують у декількох областях, там оголошено тривогу:

  • на північному сході Чернігівщини, курс - південно-східний/південно-західний;
  • на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-східний;
  • в центральній частині Харківщини, курс - північний/північно-східний;

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, минулої ночі російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу,

У неділю, 10 серпня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано Центральний автовокзал та пошкоджено клініку Запорізького медичного університету. Постраждали десятки людей.

