RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

РФ снова атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

Иллюстративное фото: По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 12 августа запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы дронов в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться примерно в 22:15 11 августа. Они были замечены в Черниговской и Сумской областях.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны

Обновлено в 00:30

Сейчас "Шахеды фиксируют в нескольких областях, там объявлена тревога:

  • на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-восточный/юго-западный;
  • на границе Донецкой и Харьковской областей, курс - юго-восточный;
  • в центральной части Харьковщины, курс - северный/северо-восточный;

Где объявлена тревога

 

Напомним, минувшей ночью российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога,

В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревогаАтака дронов