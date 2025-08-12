ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ знову атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів

Вівторок 12 серпня 2025 00:35
UA EN RU
РФ знову атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів Ілюстративне фото: Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 12 серпня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи дроні у повітряному просторі Україна почали фіксуватись приблизно о 22:15 11 серпня. Їх було помічено у Чернігівській та Сумській областях.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони

Оновлено о 00:30

Наразі "Шахеди фіксують у декількох областях, там оголошено тривогу:

  • на північному сході Чернігівщини, курс - південно-східний/південно-західний;
  • на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-східний;
  • в центральній частині Харківщини, курс - північний/північно-східний;

Де оголошено тривогу
РФ знову атакує Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів

Нагадаємо, минулої ночі російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу,

У неділю, 10 серпня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано Центральний автовокзал та пошкоджено клініку Запорізького медичного університету. Постраждали десятки людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Атака дронів
Новини
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні