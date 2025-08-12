РФ знову атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російська армія у ніч на вівторок, 12 серпня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи дроні у повітряному просторі Україна почали фіксуватись приблизно о 22:15 11 серпня. Їх було помічено у Чернігівській та Сумській областях.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони
Оновлено о 00:30
Наразі "Шахеди фіксують у декількох областях, там оголошено тривогу:
- на північному сході Чернігівщини, курс - південно-східний/південно-західний;
- на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-східний;
- в центральній частині Харківщини, курс - північний/північно-східний;
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, минулої ночі російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу,
У неділю, 10 серпня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано Центральний автовокзал та пошкоджено клініку Запорізького медичного університету. Постраждали десятки людей.