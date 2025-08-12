РФ снова атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов
Российская армия в ночь на вторник, 12 августа запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы дронов в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться примерно в 22:15 11 августа. Они были замечены в Черниговской и Сумской областях.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны
Обновлено в 00:30
Сейчас "Шахеды фиксируют в нескольких областях, там объявлена тревога:
- на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-восточный/юго-западный;
- на границе Донецкой и Харьковской областей, курс - юго-восточный;
- в центральной части Харьковщины, курс - северный/северо-восточный;
Где объявлена тревога
Напомним, минувшей ночью российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога,
В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.