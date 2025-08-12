РФ снова атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российская армия в ночь на вторник, 12 августа запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы дронов в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться примерно в 22:15 11 августа. Они были замечены в Черниговской и Сумской областях.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны

Обновлено в 00:30

Сейчас "Шахеды фиксируют в нескольких областях, там объявлена тревога:

на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-восточный/юго-западный;

на границе Донецкой и Харьковской областей, курс - юго-восточный;

в центральной части Харьковщины, курс - северный/северо-восточный;

Где объявлена тревога

