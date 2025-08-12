ua en ru
РФ снова атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

Вторник 12 августа 2025 00:35
РФ снова атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов Иллюстративное фото: По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 12 августа запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы дронов в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться примерно в 22:15 11 августа. Они были замечены в Черниговской и Сумской областях.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны

Обновлено в 00:30

Сейчас "Шахеды фиксируют в нескольких областях, там объявлена тревога:

  • на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-восточный/юго-западный;
  • на границе Донецкой и Харьковской областей, курс - юго-восточный;
  • в центральной части Харьковщины, курс - северный/северо-восточный;

Где объявлена тревога
Напомним, минувшей ночью российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога,

В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.

