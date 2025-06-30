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РФ знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу

Понеділок 30 червня 2025 21:44
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РФ знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу Ілюстративне фото: РФ знову атакує Україна "Шахедами" 30 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері понеділка, 30 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 21:00 у Сумській області, вони рухались курсом на Суми. Окрім цього декілька груп дронів рухались у напрямку Харківської області.

Станом на 21:40 ворожі безпілотники було зафіксовано у повітряному просторі Полтавської області.

Окрім цього Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

РФ знову атакує Україну &quot;Шахедами&quot;: у яких областях оголошено тривогу

Удар дронів по Харківській області 30 червня

Нагадаємо, цієї ночі російська армія знову атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Основним напрямком атаки був Харків та область. Зокрема, ми писали, що у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки долинали з-за меж міста.

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