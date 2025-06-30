РФ знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 21:00 у Сумській області, вони рухались курсом на Суми. Окрім цього декілька груп дронів рухались у напрямку Харківської області.

Станом на 21:40 ворожі безпілотники було зафіксовано у повітряному просторі Полтавської області.

Окрім цього Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу