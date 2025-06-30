РФ снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога
Российская армия вечером понедельника, 30 июня, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 21:00 в Сумской области, они двигались курсом на Сумы. Кроме этого несколько групп дронов двигались в направлении Харьковской области.
По состоянию на 21:40 вражеские беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Полтавской области.
Кроме этого Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности для Херсонской и Николаевской областей.
Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Удар дронов по Харьковской области 30 июня
Напомним, этой ночью российская армия снова атаковала территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Основным направлением атаки был Харьков и область. В частности, мы писали, что в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что звуки доносились из-за пределов города.
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