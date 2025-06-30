РФ снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 21:00 в Сумской области, они двигались курсом на Сумы. Кроме этого несколько групп дронов двигались в направлении Харьковской области.

По состоянию на 21:40 вражеские беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Полтавской области.

Кроме этого Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности для Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога