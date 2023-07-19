Хотіли відправити зерновим коридором. РФ знищила десятки тисяч тонн зерна в порту "Чорноморськ"

За його словами, вночі 18 та 19 липня окупанти атакували об'єкти портової інфраструктури, які були задіяні в "зерновій ініціативі".

"Агресор вкотре довів, що людські цінності для нього порожній звук, довіри до його слів як не було, так і немає", - сказав міністр.

Сольський розповів, що були атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ". За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше ніж рік.

Знищене зерно

У порту "Чорноморськ" також були знищені 60 000 тонн зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

Нічний обстріл Одеси

Сьогодні вночі російські військові атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів. Найбільших руйнувань зазнала Одеса та область. Там через обстріли травмувались люди, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.

При цьому під час нічної атаки українські захисники змогли знищити 24 безпілотники та 14 ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони SAMP-T або Patriot для захисту Одеси з повітря.