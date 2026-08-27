РФ знищила 115-річний храм у Чернігівській області: чим унікальна його історія (фото)

26 серпня 2026 року війська РФ здійснили удар по Свято-Миколаївському храму в селі Гірськ у Чернігівській області. Історична будівля вигоріла вщент.
Докладніше про знищення церкви, а також її історію та значення для місцевих мешканців, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Про знищення храму в Чернігівській області повідомив у своєму Facebook начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.
Він розповів, що 26 серпня війська РФ влучили безпілотником типу "Молнія" у храм в Сновській громаді (у Корюківському районі Чернігівської області).
"Ворог "Молнією" влучив просто по церкві - будівля згоріла", - констатував посадовець.
За даними адміністратора групи "Чернігівська єпархія Української Православної Церкви" Наталії Уладзимирської (Natallia Uladzimirska), знищена у Сновській громаді церква - це Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ.
"У результаті обстрілу знищено 115-річний храм у Сновському благочинні", - наголошується у публікації.
Уточнюється, що 26 серпня 2026 року "в результаті ворожого обстрілу прикордонного села Гірськ загорівся Свято-Миколаївський храм", внаслідок чого "дореволюційна споруда вигоріла вщент".
Автор допису опублікувала також відповідне фото.
Уродженець села Гірськ, військовослужбовець Андрій Білоус (Andrii Bilous) підтвердив, що ворожий вогонь знищив святиню, яка пережила 115 нелегких років історії.
"Росіяни знищили Свято-Миколаївську церкву у моєму рідному селі Гірськ (Чернігівщина), яка пережила Другу світову війну, але не змогла вистояти під натиском російської агресії та дикості", - написав він у своєму Facebook.
Створення цього храму ініціював на початку ХХ століття майбутній священномученик Феоктист Смельницький.
Присвятити церкву планувалося двом угодникам Божим - святителю Миколаю Чудотворцю та новопрославленому святителю Феодосію Чернігівському.
Безпосереднє будівництво дерев'яного двокупольного храму тривало впродовж 1908-1911 років.
У групі "Сіверські церкви" у Facebook оприлюднили також цікаві історичні документи:
"Прикро, що цю церкву нам вже не вдасться відвідати. Вона згоріла 26 серпня 2026 року внаслідок чергового російського обстрілу села... Білокукольний чорт із боліт передав чергове "благословеніє" прихильникам МП", - наголошується у публікації.
За радянських часів - у 1930-х роках - більшовики знесли куполи церкви та перетворили її будівлю на школу та клуб.
Проте під час Другої світової війни богослужіння у храмі відновились (і вже не припинялись).
"У 60-ті роки минулого століття прихожани відстояли свою святиню з вилами в руках. Згодом, у радянський період, до храму приходили молитися жителі одинадцяти навколишніх сіл", - розповіли у прес-службі Чернігівської та Новгород-сіверської єпархії УПЦ.
Білоус нагадав, що в цій дерев'яній церкві "з любов'ю до життя люди вінчалися, хрестили дітей, проводжали рідних в останній шлях".
Він оприлюднив також фото храму до знищення.
"Пам'ятаю початок 90-х, коли на Великдень з'їжджалися сотні людей з сусідніх сіл Чернігівщини, Гомельщини і Брянщини, де люди не мали власного храму після радянських часів", - поділився військовий.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російські загарбники знищили приватний будинок у Чернігові. Не обійшлося без загиблих.
Того ж дня окупанти повторно атакували Чернігів. Під ударом опинилось складське приміщення, були поранені люди.
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