Будували на честь захисників: РФ знищила храм Різдва Богородиці у Херсонській області (фото)
Російські війська знищили храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію керуючого Херсонською єпархією Православної Церкви України, єпископа Херсонського й Таврійського Никодима у Facebook.
Головне:
- Ворожий удар: російські загарбники знищили храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка у Херсонській області в ніч на 5 серпня.
- Пам'ять про героїв: цю культову споруду громада будувала власними силами на честь загиблих захисників України.
- Наслідки атаки: святиня біля траси на Берислав - сильно зруйнована.
Коли саме та як сильно постраждав храм
"Російські загарбники знищили храм Різдва Богородиці в Дар'ївці Херсонського району", - розповів єпископ зранку середи, 5 серпня.
Він уточнив, що трагічна подія сталась "сьогодні вночі" - напередодні свята Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (знаного в народі також як Яблучний або Святий Спас).
Священнослужитель повідомив, що це був "новий типовий храм біля траси на Берислав".
Никодим уточнив, що громада села будувала його власними силами - в пам'ять про загиблих воїнів-дар'ївчан, захисників України.
"Нема слів...", - зауважив керуючий Херсонською єпархією ПЦУ та опублікував світлину, на якій можна побачити, що сталося з храмом у результаті ворожої атаки.
Храм Різдва Богородиці в Дар'ївці після атаки РФ (фото: facebook.com/kulygin)
Виходячи з цього фото, храм зруйновано майже вщент. Про подальші плани вірян щодо нього - наразі не відомо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ атакувала кафедральний собор в Херсоні (пам'ятку XIX століття).
До цього росіяни знищили унікальну козацьку церкву на Херсонщині.
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