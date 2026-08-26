РФ вдарила по складу у Чернігові, під завалами можуть бути люди

Російські окупанти повторно вдарили по Чернігову. Під ударом опинилось складське приміщення, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

"Ворог повторно завдав удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення. Є постраждалі: 2 людини травмовано", - розповів він.

Брижинський зауважив, що під завалами можуть перебувати працівники складу, і додав, що інформація наразі уточнюється.

Пізніше у Чернігівській міськраді повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до чотирьох осіб.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Чернігову, внаслідок чого загорівся приватний житловий будинок. В результаті пожежі він був фактично знищений.

Крім того, окупанти вдарили по Чернігову ввечері 25 серпня - внаслідок атаки російських дронів по житловому району Чернігова постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей. Один приватний будинок було знищено пожежею.

Зазначимо, вчора російські окупанти масовано атакували Чернігів безпілотниками. Унаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей.