РФ уничтожила 115-летний храм в Черниговской области: чем уникальна его история (фото)

26 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Свято-Николаевскому храму в селе Горск в Черниговской области. Историческое здание выгорело дотла.
Подробнее об уничтожении церкви, а также ее истории и значении для местных жителей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Об уничтожении храма в Черниговской области сообщил в своем Facebook начальник Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.
Он рассказал, что 26 августа войска РФ попали беспилотником типа "Молния" в храм в Сновской громаде (в Корюковском районе Черниговской области).
"Враг "Молнией" попал прямо по церкви - здание сгорело", - констатировал чиновник.
По данным администратора группы "Черниговская епархия Украинской Православной Церкви" Натальи Уладзимирской (Natallia Uladzimirska), уничтоженная в Сновской громаде церковь - это Свято-Николаевский храм в селе Горск.
"В результате обстрела уничтожен 115-летний храм в Сновском благочинии", - подчеркивается в публикации.
Уточняется, что 26 августа 2026 года "в результате вражеского обстрела пограничного села Горск загорелся Свято-Николаевский храм", в результате чего "дореволюционное сооружение выгорело дотла".
Автор сообщения опубликовала также соответствующее фото.
Уроженец села Горск, военнослужащий Андрей Билоус (Andrii Bilous) подтвердил, что вражеский огонь уничтожил святыню, пережившую 115 нелегких лет истории.
"Россияне уничтожили Свято-Николаевскую церковь в моем родном селе Горск (Черниговщина), которая пережила Вторую мировую войну, но не смогла выстоять под давлением российской агрессии и дикости", - написал он в своем Facebook.
Создание этого храма инициировал в начале ХХ века будущий священномученик Феоктист Смельницкий.
Посвятить церковь планировалось двум угодникам Божьим - святителю Николаю Чудотворцу и новопрославленному святителю Феодосию Черниговскому.
Непосредственное строительство деревянного двухкупольного храма продолжалось на протяжении 1908-1911 годов.
В группе "Сіверські церкви" в Facebook обнародовали также интересные исторические документы:
"Досадно, что эту церковь нам уже не удастся посетить. Она сгорела 26 августа 2026 года в результате очередного российского обстрела села... Белокукольный черт с болот передал очередное "благословение" сторонникам МП", - отмечается в публикации.
В советское время - в 1930-х годах - большевики снесли купола церкви и превратили ее здание в школу и клуб.
Однако во время Второй мировой войны богослужения в храме возобновились (и уже не прекращались).
"В 60-е годы прошлого века прихожане отстояли свою святыню с вилами в руках. Впоследствии, в советский период, в храм приходили молиться жители одиннадцати окрестных сел", - рассказали в пресс-службе Черниговской и Новгород-Северской епархии УПЦ.
Билоус напомнил, что в этой деревянной церкви "с любовью к жизни люди венчались, крестили детей, провожали родных в последний путь".
Он также обнародовал фото храма до уничтожения.
"Помню начало 90-х, когда на Пасху съезжались сотни людей из соседних сел Черниговщины, Гомельщины и Брянщины, где у людей не было собственного храма после советских времен", - поделился военный.
Напомним, утром 26 августа российские захватчики уничтожили частный дом в Чернигове. Не обошлось без погибших.
В тот же день оккупанты повторно атаковали Чернигов. Под ударом оказалось складское помещение, были ранены люди.
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