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РФ уничтожила 115-летний храм в Черниговской области: чем уникальна его история (фото)

14:52 27.08.2026 Чт
4 мин
Как дореволюционная святыня пережила Вторую мировую и советские времена?
aimg Ирина Костенко
РФ уничтожила 115-летний Свято-Николаевский храм в селе Горск (фото: orthodox.com.ua)

26 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Свято-Николаевскому храму в селе Горск в Черниговской области. Историческое здание выгорело дотла.

Подробнее об уничтожении церкви, а также ее истории и значении для местных жителей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Вражеский удар: 26 августа 2026 года российский беспилотник типа "Молния" попал в Свято-Николаевскую церковь в селе Горск (в Сновской громаде Корюковского района Черниговской области).
  • Последствия для святыни: дореволюционное деревянное сооружение выгорело дотла.
  • Вековая история: уничтоженный храм был возведен в 1908-1911 годах по инициативе Феоктиста Смельницкого, пережил Вторую мировую войну и советские преследования.
  • Сила прихожан: в 1960-х годах местные жители сумели отстоять свою святыню "с вилами в руках", впоследствии к ней приходили молиться жители одиннадцати окрестных сел.
  • Значение для громады: в этой исторической деревянной церкви "с любовью к жизни люди венчались, крестили детей, провожали родных в последний путь".

Что известно об уничтожении храма

Об уничтожении храма в Черниговской области сообщил в своем Facebook начальник Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

Он рассказал, что 26 августа войска РФ попали беспилотником типа "Молния" в храм в Сновской громаде (в Корюковском районе Черниговской области).

"Враг "Молнией" попал прямо по церкви - здание сгорело", - констатировал чиновник.

По данным администратора группы "Черниговская епархия Украинской Православной Церкви" Натальи Уладзимирской (Natallia Uladzimirska), уничтоженная в Сновской громаде церковь - это Свято-Николаевский храм в селе Горск.

"В результате обстрела уничтожен 115-летний храм в Сновском благочинии", - подчеркивается в публикации.

Уточняется, что 26 августа 2026 года "в результате вражеского обстрела пограничного села Горск загорелся Свято-Николаевский храм", в результате чего "дореволюционное сооружение выгорело дотла".

Автор сообщения опубликовала также соответствующее фото.

Уничтоженный РФ храм (фото: facebook.com/Чернігівська єпархія Української Православної Церкви/Natallia Uladzimirska)

Уроженец села Горск, военнослужащий Андрей Билоус (Andrii Bilous) подтвердил, что вражеский огонь уничтожил святыню, пережившую 115 нелегких лет истории.

"Россияне уничтожили Свято-Николаевскую церковь в моем родном селе Горск (Черниговщина), которая пережила Вторую мировую войну, но не смогла выстоять под давлением российской агрессии и дикости", - написал он в своем Facebook.

Храм, который горит после вражеской атаки (фото: orthodox.com.ua)

Кто и когда инициировал создание церкви

Создание этого храма инициировал в начале ХХ века будущий священномученик Феоктист Смельницкий.

Посвятить церковь планировалось двум угодникам Божьим - святителю Николаю Чудотворцу и новопрославленному святителю Феодосию Черниговскому.

Непосредственное строительство деревянного двухкупольного храма продолжалось на протяжении 1908-1911 годов.

В группе "Сіверські церкви" в Facebook обнародовали также интересные исторические документы:

  • проект постройки двухкупольной Николаевской церкви (датирован 1900 годом);
  • обращение Феоктиста Смельницкого к ктиторам храмов о помощи в строительстве (датировано 1901 годом).

"Досадно, что эту церковь нам уже не удастся посетить. Она сгорела 26 августа 2026 года в результате очередного российского обстрела села... Белокукольный черт с болот передал очередное "благословение" сторонникам МП", - отмечается в публикации.

Судьба храма в советское время

В советское время - в 1930-х годах - большевики снесли купола церкви и превратили ее здание в школу и клуб.

Однако во время Второй мировой войны богослужения в храме возобновились (и уже не прекращались).

"В 60-е годы прошлого века прихожане отстояли свою святыню с вилами в руках. Впоследствии, в советский период, в храм приходили молиться жители одиннадцати окрестных сел", - рассказали в пресс-службе Черниговской и Новгород-Северской епархии УПЦ.

Значение церкви для современников

Билоус напомнил, что в этой деревянной церкви "с любовью к жизни люди венчались, крестили детей, провожали родных в последний путь".

Он также обнародовал фото храма до уничтожения.

Свято-Николаевская церковь в селе Горск (фото: facebook.com/bilous.andrii)

"Помню начало 90-х, когда на Пасху съезжались сотни людей из соседних сел Черниговщины, Гомельщины и Брянщины, где у людей не было собственного храма после советских времен", - поделился военный.

Напомним, утром 26 августа российские захватчики уничтожили частный дом в Чернигове. Не обошлось без погибших.

В тот же день оккупанты повторно атаковали Чернигов. Под ударом оказалось складское помещение, были ранены люди.

Читайте также, как РФ уничтожила храм Рождества Богородицы в Херсонской области.

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