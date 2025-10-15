UA

Війна в Україні

РФ знайшла "знайомі" наративи для країн Балтії, щоб пояснити ймовірне вторгнення, - ISW

Фото: РФ знайшла наративи для країн Балтії, щоб пояснити ймовірне вторгнення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія використовує "добре знайомі" наративи проти країн Балтії, які за необхідності допоможуть пояснити причини для ймовірного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

"Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень у колишні радянські республіки протягом останніх трьох десятиліть", - зазначили експерти Інституту вивчення війни.

Зокрема, мова йде про звільнення "братніх" народів, надання "додаткових прав та свобод", а також підтримку російськомовних.

Загроза для країн Балтії з боку РФ

Нагадаємо, що раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви не приховували занепокоєння про те, що Росія не зупиниться на Україні після того, як буде встановлений режим припинення вогню.

Зазначається, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

Після цього міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував ризик російського вторгнення в Балтію. Він виділив кілька аспектів та нагадав, що РФ завжди була загрозою для Литви, Латвії та Естонії.

У Центрі протидії дезінформації також зазначили, що країни НАТО роблять помилку, коли не спприймають Росію, як ворога. Це може глобально призвести через 4-6 років до нової війни і не в Україні.

Російська ФедераціяКремльБалтика