ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

РФ знайшла "знайомі" наративи для країн Балтії, щоб пояснити ймовірне вторгнення, - ISW

Середа 15 жовтня 2025 09:54
UA EN RU
РФ знайшла "знайомі" наративи для країн Балтії, щоб пояснити ймовірне вторгнення, - ISW Фото: РФ знайшла наративи для країн Балтії, щоб пояснити ймовірне вторгнення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія використовує "добре знайомі" наративи проти країн Балтії, які за необхідності допоможуть пояснити причини для ймовірного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

"Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень у колишні радянські республіки протягом останніх трьох десятиліть", - зазначили експерти Інституту вивчення війни.

Зокрема, мова йде про звільнення "братніх" народів, надання "додаткових прав та свобод", а також підтримку російськомовних.

Загроза для країн Балтії з боку РФ

Нагадаємо, що раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви не приховували занепокоєння про те, що Росія не зупиниться на Україні після того, як буде встановлений режим припинення вогню.

Зазначається, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

Після цього міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував ризик російського вторгнення в Балтію. Він виділив кілька аспектів та нагадав, що РФ завжди була загрозою для Литви, Латвії та Естонії.

У Центрі протидії дезінформації також зазначили, що країни НАТО роблять помилку, коли не спприймають Росію, як ворога. Це може глобально призвести через 4-6 років до нової війни і не в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кремль Балтика
Новини
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить