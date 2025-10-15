ua en ru
РФ нашла "знакомые" нарративы для стран Балтии, чтобы объяснить вероятное вторжение, - ISW

Среда 15 октября 2025 09:54
РФ нашла "знакомые" нарративы для стран Балтии, чтобы объяснить вероятное вторжение, - ISW Фото: РФ нашла нарративы для стран Балтии, чтобы объяснить вероятное вторжение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия использует "хорошо знакомые" нарративы против стран Балтии, которые при необходимости помогут объяснить причины для вероятного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

"Кремлевские чиновники продолжают применять к странам Балтии те же нарративы, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики в течение последних трех десятилетий", - отметили эксперты Института изучения войны.

В частности, речь идет об освобождении "братских" народов, предоставлении "дополнительных прав и свобод", а также поддержке русскоязычных.

Угроза для стран Балтии со стороны РФ

Напомним, что ранее министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы не скрывали беспокойства о том, что Россия не остановится на Украине после того, как будет установлен режим прекращения огня.

Отмечается, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.

После этого министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал риск российского вторжения в Балтию. Он выделил несколько аспектов и напомнил, что РФ всегда была угрозой для Литвы, Латвии и Эстонии.

В Центре противодействия дезинформации также отметили, что страны НАТО делают ошибку, когда не воспринимают Россию, как врага. Это может глобально привести через 4-6 лет к новой войне и не в Украине.

