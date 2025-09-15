РФ знайшла спосіб обійти санкції: Reuters розкрило "нову схему"

Бартер

Наприклад, в рамках бартерної торгівлі російські компанії обмінюють пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону - на будівельні матеріали.

В одній транзакції, виявленій Reuters з двох торгових джерел, китайські автомобілі були обмінені на російське зерно. За словами одного з джерел, китайські партнери згідно з угодою попросили своїх російських колег розрахуватися зерном.

Китайські партнери купили автомобілі в Китаї за юані. Російський партнер купив зерно за рублі. Потім пшениця була обміняна на автомобілі.

У двох інших угодах насіння льону було обміняно на товари, включаючи побутову техніку та будівельні матеріали з Китаю, про що свідчать митні декларації.

В інших угодах метали поставлялися до Китаю в обмін на машини, китайські послуги обмінювалися на сировину, а російський імпортер купував алюміній, щоб розрахуватися з китайською компанією. Одна угода була укладена з Пакистаном.

Деякі бартерні угоди дозволили імпортувати західні товари до Росії, незважаючи на санкції, повідомили два джерела, обізнані з цими угодами, не надаючи деталей про те, які саме товари.

Як економіка РФ реагує на санкції

Як зазначає видання, навіть попри спроби Росії налагодити стосунки з Китаєм та Індією повернення бартеру показує, наскільки війна в Україні спотворила торгівельні відносини найбільшого у світі виробника природних ресурсів.

Reuters нагадує, що США, Європа та їхні союзники наклали на Росію понад 25 000 різних санкцій у зв'язку з війною в Україні та окупацією Криму.

Путін заявляє, що економіка Росії перевершила очікування, вказавши на її зростання за останні два роки у порівнянні з показниками країн "Великої сімки".

Однак з'являється все більше ознак напруги в російській економіці, яка, за даними Центрального банку РФ, зараз технічно перебуває в рецесії і страждає від високої інфляції.

Як бартер вливається в економіку агресора

Деякі каральні заходи, зокрема відключення російських банків від платіжної системи SWIFT у 2022 році та попередження США китайським банкам про неприпустимість підтримки військових дій РФ, посилили побоювання щодо вторинних санкцій.

"Китайські банки бояться потрапити до списку санкцій, під вторинні санкції, тому вони не приймають гроші з Росії", - повідомило Reuters джерело на ринку платежів.

Схоже на те, що ці побоювання стоять за появою бартерних операцій, які набагато важче відстежити. У 2024 році міністерство економіки Росії опублікувало 14-сторінковий "Посібник з міжнародних бартерних операцій", в якому надає підприємствам поради щодо використання цього методу для обходу санкцій.

Мінекономіки РФ навіть запропонувало створити торгівельну платформу, яка б працювала як бартерна біржа.

"Зовнішньоторгівельні бартерні операції дозволяють обмінюватися товарами та послугами з іноземними компаніями без необхідності міжнародних транзакцій", - йдеться в документі міністерства з посиланням на "умови санкційних обмежень".

Виявлені операції з бартеру в РФ

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що китайська компанія Hainan Longpan Oilfield Technology Co. прагне торгувати сталевими та алюмінієвими сплавами в обмін на суднові двигуни. Компанія не відповіла на запит про коментар.

Для цього матеріалу агентство Reuters змогло ідентифікувати вісім таких транзакцій з товарами в натуральній формі на основі торгових джерел, публічних заяв митних служб та заяв компаній.

Хоча інформаційне агентство не змогло встановити загальну вартість або обсяг бартеру в російській економіці через непрозорість транзакцій, три торгові джерела заявили, що така практика стає все більш поширеною.

"Зростання бартеру є симптомом дедоларизації, тиску санкцій та проблем з ліквідністю серед партнерів", - заявив Reuters Максим Спаський, секретар Генеральної ради Російсько-Азіатського союзу промисловців і підприємців, галузевої організації.

Спаський зазначив, що обсяги бартеру, ймовірно, будуть і надалі зростати.

Одне з торгових джерел, яке висловилося на умовах анонімності, заявило, що система допомогла обійти санкції, які відключають російські банки від доларових і євротранзакцій.

Троє аналітиків заявили, що можливою ознакою масштабів бартеру є ріст розбіжностей між статистикою зовнішньої торгівлі центрального банку і власними даними митної служби, які в першому півріччі цього року досягли 7 мільярдів доларів.

Що кажуть в РФ про бартер?

У відповідь на запит про коментар митна служба Росії підтвердила, що бартер здійснювався з різними країнами "за широким спектром товарів". Однак вона зазначила, що кількість бартерних операцій була незначною порівняно з загальним обсягом зовнішньоторгівельних контрактів.

Уряд і Центральний банк відмовилися обговорювати з Reuters питання бартеру, зазначивши лише, що "даних про такі операції немає", оскільки "вони були б включені в загальні показники, якби про них було повідомлено відповідно до закону".