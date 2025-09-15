РФ нашла способ обойти санкции: Reuters раскрыло "новую схему"

Бартер

Например, в рамках бартерной торговли российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна - на строительные материалы.

В одной транзакции, выявленной Reuters из двух торговых источников, китайские автомобили были обменены на российское зерно. По словам одного из источников, китайские партнеры согласно сделке попросили своих российских коллег рассчитаться зерном.

Китайские партнеры купили автомобили в Китае за юани. Российский партнер купил зерно за рубли. Затем пшеница была обменяна на автомобили.

В двух других сделках семена льна были обменяны на товары, включая бытовую технику и строительные материалы из Китая, о чем свидетельствуют таможенные декларации.

В других сделках металлы поставлялись в Китай в обмен на машины, китайские услуги обменивались на сырье, а российский импортер покупал алюминий, чтобы рассчитаться с китайской компанией. Одна сделка была заключена с Пакистаном.

Некоторые бартерные сделки позволили импортировать западные товары в Россию, несмотря на санкции, сообщили два источника, знакомые с этими сделками, не предоставляя деталей о том, какие именно товары.

Как экономика РФ реагирует на санкции

Как отмечает издание, даже несмотря на попытки России наладить отношения с Китаем и Индией возвращение бартера показывает, насколько война в Украине исказила торговые отношения крупнейшего в мире производителя природных ресурсов.

Reuters напоминает, что США, Европа и их союзники применили к РФ более 25 000 различных санкций в связи с войной в Украине и оккупацией Крыма.

Путин заявляет, что экономика России превзошла ожидания, указав на ее рост за последние два года по сравнению с показателями стран "Большой семерки".

Однако появляется все больше признаков напряжения в российской экономике, которая, по данным Центрального банка РФ, сейчас технически находится в рецессии и страдает от высокой инфляции.

Как бартер вливается в экономику агрессора

Некоторые карательные меры, в частности отключение российских банков от платежной системы SWIFT в 2022 году и предупреждение США китайским банкам о недопустимости поддержки военных действий РФ, усилили опасения относительно вторичных санкций.

"Китайские банки боятся попасть в санкционный список, под вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из России", - сообщил Reuters источник на рынке платежей.

Похоже, что эти опасения стоят за появлением бартерных операций, которые гораздо труднее отследить. В 2024 году министерство экономики России опубликовало 14-страничное "Руководство по международным бартерным операциям", в котором предоставляет предприятиям советы по использованию этого метода для обхода санкций.

Минэкономики РФ даже предложило создать торговую платформу, которая бы работала как бартерная биржа.

"Внешнеторговые бартерные операции позволяют обмениваться товарами и услугами с иностранными компаниями без необходимости международных транзакций", - говорится в документе министерства со ссылкой на "условия санкционных ограничений".

Выявленные операции по бартеру в РФ

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что китайская компания Hainan Longpan Oilfield Technology Co. стремится торговать стальными и алюминиевыми сплавами в обмен на судовые двигатели. Компания не ответила на запрос о комментарии.

Для этого материала агентство Reuters смогло идентифицировать восемь таких транзакций с товарами в натуральной форме на основе торговых источников, публичных заявлений таможенных служб и заявлений компаний.

Хотя информационное агентство не смогло установить общую стоимость или объем бартера в российской экономике из-за непрозрачности транзакций, три торговые источники заявили, что такая практика становится все более распространенной.

"Рост бартера является симптомом дедолларизации, давления санкций и проблем с ликвидностью среди партнеров", - заявил Reuters Максим Спасский, секретарь Генерального совета Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, отраслевой организации.

Спасский отметил, что объемы бартера, вероятно, будут и в дальнейшем расти.

Один из торговых источников, высказавшийся на условиях анонимности, заявил, что система помогла обойти санкции, которые отключают российские банки от долларовых и евротранзакций.

Трое аналитиков заявили, что возможным признаком масштабов бартера является рост расхождений между статистикой внешней торговли центрального банка и собственными данными таможенной службы, которые в первом полугодии этого года достигли 7 миллиардов долларов.

Что говорят в РФ о бартере?

В ответ на запрос о комментарии таможенная служба России подтвердила, что бартер осуществлялся с разными странами "по широкому спектру товаров". Однако она отметила, что количество бартерных операций было незначительным по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов.

Правительство и Центральный банк отказались обсуждать с Reuters вопрос бартера, отметив лишь, что "данных о таких операциях нет", поскольку "они были бы включены в общие показатели, если бы о них было сообщено в соответствии с законом".