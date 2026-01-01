UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ значно посилила авіаудари по Куп'янську: Трегубов назвав причину

Фото: РФ завдає все більше ударів авіабомбами на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна, Валерій Ульяненко

Російські окупанти збільшили кількість авіаційних ударів на Куп'янському та Лиманському напрямках. У такий спосіб вони намагаються потіснити українських оборонців з лівого берега.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"В самому місті нічого, там скоріш перегрупування на півночі та тиск на лівому березі Осколу. Але бомблять так, знатно", - зазначив він.

Трегубов додав, що володіє зведеною сумою за Куп'янський та Лиманський напрямки. За його словами, на два напрямки за минулу добу налічується 17 ФАБ-250/500 (фугасна авіаційна бомба), що, наголосив він, "помітно більше за звичне".

"Мені здається, це все ж більше спроби потіснити наших з лівого берега", - сказав Трегубов.

Ситуація в Куп'янську

Нагадаємо, Угруповання об’єднаних сил вже спростовувало заяви російської пропаганди про нібито контроль над Куп’янськом.

Віктор Трегубов раніше заявляв, що зачистка Куп’янська від російських військ може тривати ще кілька тижнів - у місті залишаються поодинокі осередки окупантів. 12 грудня російські підрозділи опинилися в оточенні, попри заяви окупантів про нібито “двічі звільнене” місто.

Зазначимо, Сили оборони України провели успішну контратаку, заблокували щонайменше 200 військових РФ і звільнили житловий масив Ювілейний. Під час операції, яку готували з осені, росіяни втратили понад тисячу солдатів убитими, а шлях їхнього підкріплення до міста був перекритий.

Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив.

Наразі у Куп’янську тривають активні бої, водночас українські війська вже контролюють близько 90% території міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськВійна в Україні