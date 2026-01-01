РФ значно посилила авіаудари по Куп'янську: Трегубов назвав причину

Російські окупанти збільшили кількість авіаційних ударів на Куп'янському та Лиманському напрямках. У такий спосіб вони намагаються потіснити українських оборонців з лівого берега.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
"В самому місті нічого, там скоріш перегрупування на півночі та тиск на лівому березі Осколу. Але бомблять так, знатно", - зазначив він.
Трегубов додав, що володіє зведеною сумою за Куп'янський та Лиманський напрямки. За його словами, на два напрямки за минулу добу налічується 17 ФАБ-250/500 (фугасна авіаційна бомба), що, наголосив він, "помітно більше за звичне".
"Мені здається, це все ж більше спроби потіснити наших з лівого берега", - сказав Трегубов.
Нагадаємо, Угруповання об’єднаних сил вже спростовувало заяви російської пропаганди про нібито контроль над Куп’янськом.
Віктор Трегубов раніше заявляв, що зачистка Куп’янська від російських військ може тривати ще кілька тижнів - у місті залишаються поодинокі осередки окупантів. 12 грудня російські підрозділи опинилися в оточенні, попри заяви окупантів про нібито “двічі звільнене” місто.
Зазначимо, Сили оборони України провели успішну контратаку, заблокували щонайменше 200 військових РФ і звільнили житловий масив Ювілейний. Під час операції, яку готували з осені, росіяни втратили понад тисячу солдатів убитими, а шлях їхнього підкріплення до міста був перекритий.
Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив.
Наразі у Куп’янську тривають активні бої, водночас українські війська вже контролюють близько 90% території міста.