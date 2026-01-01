RU

РФ значительно усилила авиаудары по Купянску: Трегубов назвал причину

Фото: РФ наносит все больше ударов авиабомбами на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна, Валерий Ульяненко

Российские оккупанты увеличили количество авиационных ударов на Купянском и Лиманском направлениях. Таким образом они пытаются потеснить украинских защитников с левого берега.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"В самом городе ничего, там скорее перегруппировка на севере и давление на левом берегу Оскола. Но бомбят так, знатно", - отметил он.

Трегубов добавил, что владеет сводной суммой по Купянскому и Лиманскому направлениям. По его словам, на два направления за минувшие сутки насчитывается 17 ФАБ-250/500 (фугасная авиационная бомба), что, подчеркнул он, "заметно больше обычного".

"Мне кажется, это все же больше попытки потеснить наших с левого берега", - сказал Трегубов.

 

Ситуация в Купянске

Напомним, Группировка объединенных сил уже опровергала заявления российской пропаганды о якобы контроле над Купянском.

Виктор Трегубов ранее заявлял, что зачистка Купянска от российских войск может продолжаться еще несколько недель - в городе остаются единичные очаги оккупантов. 12 декабря российские подразделения оказались в окружении, несмотря на заявления оккупантов о якобы "дважды освобожденном" городе.

Отметим, Силы обороны Украины провели успешную контратаку, заблокировали не менее 200 военных РФ и освободили жилой массив Юбилейный. Во время операции, которую готовили с осени, россияне потеряли более тысячи солдат убитыми, а путь их подкрепления в город был перекрыт.

Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление.

Сейчас в Купянске продолжаются активные бои, в то же время украинские войска уже контролируют около 90% территории города.

