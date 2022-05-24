РФ без значительных успехов пытается продвинуться к Бахмуту и сдержать контрнаступление, - ISW
Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка. Оккупанты добились незначительных успехов в окружении города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. Отмечается, что в Лимане проходят бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии поставки. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.
В ближайшем будущем российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут (если вообще смогут захватить).
Российские войска, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова.
Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что войска РФ продолжают предпринимать попытки захвата Харьковской области, потому что она является важным стратегическим регионом.
Также мы писали, что враг увеличил интенсивность применения авиации с целью уничтожения инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.
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