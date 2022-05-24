ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ без значительных успехов пытается продвинуться к Бахмуту и сдержать контрнаступление, - ISW

Новина українською →
Донбасс, Вторник 24 мая 2022 05:10
РФ без значительных успехов пытается продвинуться к Бахмуту и сдержать контрнаступление, - ISW Фото: РФ без значительных успехов пытается продвинуться к Бахмуту (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка. Оккупанты добились незначительных успехов в окружении города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. Отмечается, что в Лимане проходят бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии поставки. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

В ближайшем будущем российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут (если вообще смогут захватить).

Российские войска, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что войска РФ продолжают предпринимать попытки захвата Харьковской области, потому что она является важным стратегическим регионом.

Также мы писали, что враг увеличил интенсивность применения авиации с целью уничтожения инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения