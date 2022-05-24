РФ без значних успіхів намагається просунутися до Бахмута і стримати контрнаступ, - ISW
Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька. Окупанти домоглися незначних успіхів в оточенні міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська активізували наступ в районі лиману та Авдіївки і досягли успіху 23 травня. Відзначається, що в Лимані проходять бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.
У найближчому майбутньому російські війська, швидше за все, доб'ються подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут (якщо взагалі зможуть захопити).
Російські війська, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ Харкова.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявляв, що війська РФ продовжують робити спроби захоплення Харківської області, тому що вона є важливим стратегічним регіоном.
Також ми писали, що ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.
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