Стратегический регион. Россия не оставила идею захватить Харьковскую область, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова во время телемарафона.

"Враг понимает, что Харьковщина и Харьков для них - это стратегическая область. Они не оставили идею захвата региона, потому что для них это плацдарм и коридор для пополнения войск на Луганской и Донецкой территориях", - заявил Синегубов.

При этом он добавил, что сейчас ведутся активные боевые действия на восточном и северо-восточном направлении области. Наиболее опасными районами остаются Волчанский, Купянский и Изюмский районы.