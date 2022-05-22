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Стратегический регион. Россия не оставила идею захватить Харьковскую область, - глава ОВА

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Харьковская область , Воскресенье 22 мая 2022 20:59
Стратегический регион. Россия не оставила идею захватить Харьковскую область, - глава ОВА Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Иван Носальский

Войска РФ продолжают предпринимать попытки захвата Харьковской области, потому что она является важным стратегическим регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова во время телемарафона.

"Враг понимает, что Харьковщина и Харьков для них - это стратегическая область. Они не оставили идею захвата региона, потому что для них это плацдарм и коридор для пополнения войск на Луганской и Донецкой территориях", - заявил Синегубов.

При этом он добавил, что сейчас ведутся активные боевые действия на восточном и северо-восточном направлении области. Наиболее опасными районами остаются Волчанский, Купянский и Изюмский районы.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что российские военные обстреливают из авиации и артиллерии Черноглазовку, Прудянку, Дементиевку и Терново Харьковской области. Таким образом, враг пытается не пустить ВСУ на государственную границу.

Также мы писали, что по состоянию на четверг, 19 мая, российские войска увеличили количество обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Пять человек получили ранения разной степени тяжести, еще один человек погиб.

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