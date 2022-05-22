Оккупанты увеличили применение авиации с целью уничтожения критической инфраструктуры, - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 88-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг увеличил интенсивность применения авиации с целью уничтожения инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Противник также не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь усилили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

На Северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояро-лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравьи.

На Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубравное и Долгенькое.

В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Враг совершил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закитное, Дубрава и Серебрянка.

На Северодонецком направлении, с применением минометов и ствольной артиллерии, враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии соприкосновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отбито, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липовом и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреляли Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Екатериновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Осуществлял обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак врага, уничтожино 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны поразили один БпЛА "Орлан-10".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил сбили 2 крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила 12 единиц военной техники врага.