РФ змушена збільшити витрати на окупацію України: у ГУР пояснили, чому це відбувається

Росія почала шукати спосіб замістити втрати особового складу під час бойових дій в Україні. Для цього РФ почала використовувати фінансовий тиск.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як зазначили у ГУР, у Москві побоюються, що рішення про мобілізацію загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах.

Зокрема, цього року у Росії кремлівські технологи розпускали чутки про те, що нібито після виборів, які відбулись 8 вересня, там одразу оголосять загальну мобілізацію. Таким чином приплічники російського диктатора Володимира Путіна перевіряли настрої російського населення і, вочевидь, їхня динаміка не надто задовольняє вождів держави-агресора.

"Тож основним фактором, який наразі дозволяє Росії зволікати з рішенням про загальну мобілізацію, і надалі залишаються гроші", - заявили у ГУР.

У розвідці вважають, що постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах РФ вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії дедалі менше.

Також росіяни зіштовхнулись зі ще однією проблемою - відсутність так званих "ідейних" солдатів серед маси. Тому на пунктах комплектування новобранцям армії РФ видають спеціальні пропагандистські методички.

У методичках наведено традиційні штампи про "підлий Захід і блок НАТО", "денацифікацію", "один народ" та іншу пропагандистську маячню про "захист Росії" під час війни в Україні.