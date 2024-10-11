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РФ змушена збільшити витрати на окупацію України: у ГУР пояснили, чому це відбувається

П'ятниця 11 жовтня 2024 17:50
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РФ змушена збільшити витрати на окупацію України: у ГУР пояснили, чому це відбувається Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія почала шукати спосіб замістити втрати особового складу під час бойових дій в Україні. Для цього РФ почала використовувати фінансовий тиск.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як зазначили у ГУР, у Москві побоюються, що рішення про мобілізацію загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах.

Зокрема, цього року у Росії кремлівські технологи розпускали чутки про те, що нібито після виборів, які відбулись 8 вересня, там одразу оголосять загальну мобілізацію. Таким чином приплічники російського диктатора Володимира Путіна перевіряли настрої російського населення і, вочевидь, їхня динаміка не надто задовольняє вождів держави-агресора.

"Тож основним фактором, який наразі дозволяє Росії зволікати з рішенням про загальну мобілізацію, і надалі залишаються гроші", - заявили у ГУР.

У розвідці вважають, що постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах РФ вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії дедалі менше.

Також росіяни зіштовхнулись зі ще однією проблемою - відсутність так званих "ідейних" солдатів серед маси. Тому на пунктах комплектування новобранцям армії РФ видають спеціальні пропагандистські методички.

У методичках наведено традиційні штампи про "підлий Захід і блок НАТО", "денацифікацію", "один народ" та іншу пропагандистську маячню про "захист Росії" під час війни в Україні.

Антимобілізаційні протести в Росії

Нагадаємо, востаннє Російська Федерація оголошувала про мобілізацію у вересні 2022 року. Однак тоді це викликало невдоволення серед росіян.

Зокрема, у січні в Башкирії відбувся один із наймасштабніших протестів з початку повномасштабної війни в Україні. Там люди вийшли на протести, щоб захистити місцевого активіста, якого силовики затримали і звинуватили у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Ще один мітинг відбувся 3 лютого у Москві відбулася акція протесту дружин мобілізованих чоловіків. Протести було організовано з нагоди 500 днів з початку часткової мобілізації, оголошеної Путіним у вересні 2022 року.

Пізніше протести повторилися у Москві та почали набирати обертів в інших містах Росії.

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Російська Федерація ГУР Війна в Україні Окупанти
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