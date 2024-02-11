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У Росії набирає обертів рух з демобілізації солдатів, що воюють в Україні, - ISW

Неділя 11 лютого 2024 05:22
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У Росії набирає обертів рух з демобілізації солдатів, що воюють в Україні, - ISW Фото: Кремль намагається припинити діяльність громадського руху "Путь домой" (t.me/sotaproject)
Автор: Валерій Савицький

У різних містах Російської Федерації набирають обертів протести родичів мобілізованих російських солдатів, незважаючи на попередні зусилля і спроби Кремля придушити їх і заблокувати будь-яке можливе розгортання ширшого громадського руху по всій країні напередодні президентських виборів у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В суботу, 10 лютого, російські опозиційні видання SOTA і "Мобилизационные новости" оприлюднили кадри, на яких члени російського громадського руху "Путь домой" покладають квіти та збираються біля пам'ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі та закликають до демобілізації своїх родичів.

"Мобилизационные новости" повідомили, що члени руху також відвідали передвиборчий штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова у Москві та передали його команді листи із закликом до демобілізації.

Інститут вивчення війни також нагадав, що минулого тижня російська влада спробувала піддати цензурі протест членів "Путь домой" біля могили Невідомого солдата в Москві та на сусідній Манежній площі.

"ISW продовжує вважати, що цензурування і дискредитація владою громадського руху "Путь домой", підкреслюють відчайдушне прагнення Кремля припинити діяльність цих рухів, особливо напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року", - йдеться у звіті.

Протести в Росії

У Москві 3 лютого відбулася акція протесту дружин мобілізованих солдатів з нагоди 500 днів з початку часткової мобілізації, яку Путін оголосив у вересні 2022 року. Кремль піддав акцію жорсткій цензурі, деяких її учасників затримала поліція.

В середині січня у Республіці Башкортостан відбулася одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста, якого звинуватили в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Востаннє масштабні протести в Росії були після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації" у вересні 2022 року. Тоді протести відбулися у різних регіонах РФ. Зокрема, у столиці Дагестану Махачкалі під час мітингів масово арештовували людей.

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