В РФ пройшла одна з найбільших акцій протесту з початку повномасштабної війни: подробиці

У Росії пройшла одна з найбільших акцій протесту з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте вона не стосувалася війни, а мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу" та "Агентство".

Велика акція протесту відбулася у місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня. Учасники демонстрації зібралися біля суду, де виносили вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову, якого звинувачують в "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Як зазначаються місцеві видання та Telegram-канали, багато учасників мітингу їхали до суду на автівках. У місто зігнали підрозділи силовиків.

"Медуза" пише, що за опублікованими кадрами можна зробити висновок, що у мітингу взяли участь близько тисячі людей, але деякі Telegram-канали пишуть, що було 5 тисяч протестувальників.

За оцінкою "Агентства", це одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабної війни в Україні.

Додамо, що сьогодні акції протесту продовжилися, коли почалося фінальне засідання суду. Між силовиками та учасниками акції протесту почалися сутички. Поліція та "Росгвардія" почала блокувати дороги, а у місті відключили інтернет.

Що відомо про активіста

Фаїль Алсинов - громадський діяч Башкортостану, який активно брав участь у протестах на території республіки. Він очолював національну організацію "Башкорт", що підтримувала ідею суверенітету Башкортостану. У 2020 році цю організацію оголосили "екстремістською" і ліквідували.

Алсинов також виступав проти видобутку золота в регіоні у 2023 році. За це проти нього і було відкрито кримінальну справу. Активіст негативно висловився проти роботи мігрантів у шахтах і його звинуватили в екстремізмі.

ЗМІ зазначають, що проти активіста виступив голова Башкортостану. Місцеві мешканці стверджують, що Алсинов вживав під час промови башкирську мову і переклад його слів є неточним. Зокрема, він використовував вираз "кара халик", який переклали як "чорний народ".

Алсинова затримали у жовтні 2023 року, суд призначив йому чотири роки колонії.

Протести в Росії

Зазначимо, що востаннє масштабні протести в Росії були після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

Тоді акції протесту пройшли у різних регіонах РФ. Зокрема, у Дагестані мітинги дійшли до столиці республіки Махачкали і супроводжувалися масовими арештами.