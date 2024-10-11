РФ вынуждена увеличить расходы на оккупацию Украины: в ГУР объяснили, почему это происходит
Россия начала искать способ заместить потери личного состава в ходе боевых действий в Украине. Для этого РФ приступила к использованию финансового давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Как отметили в ГУР, в Москве опасаются, что решение о мобилизации обострит социальное напряжение и может привести к нежелательным протестам в крупных городах.
В частности, в этом году в России кремлевские технологи распускали слухи о том, что якобы после состоявшихся 8 сентября выборов там сразу объявят общую мобилизацию. Таким образом, приспешники российского диктатора Владимира Путина проверяли настроения российского населения и, очевидно, их динамика не слишком удовлетворяет вождей государства-агрессора.
"Поэтому основным фактором, который позволяет России медлить с решением об общей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги", - заявили в ГУР.
В разведке считают, что постоянное поднятие стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах РФ уже достигает нескольких миллионов рублей, свидетельствует, что желающих идти насмерть в рядах оккупационной армии все меньше.
Также россияне столкнулись с еще одной проблемой – отсутствие так называемых "идейных" солдат среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии РФ выдают специальные пропагандистские методики.
В методиках приведены традиционные штампы о "подлом Западе и блоке НАТО", "денацификации", "один народ" и другом пропагандистском бреде о "защите России" во время войны в Украине.
Антимобилизационные протесты в России
Напомним, последний раз Российская Федерация объявляла о мобилизации в сентябре 2022 года. Однако тогда это вызвало недовольство среди россиян.
В частности, в январе в Башкирии прошел один из самых масштабных протестов с начала полномасштабной войны в Украине. Там люди вышли на протесты, чтобы защитить местного активиста, которого силовики задержали и обвинили в "разжигании межнациональной розни".
Еще один митинг состоялся 3 февраля в Москве прошла акция протеста жен мобилизованных мужчин. Протесты были организованы по случаю 500 дней после начала частичной мобилизации, объявленной Путиным в сентябре 2022 года.
Позже протесты повторились в Москве и начали набирать обороты в других городах России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.