РФ змінює цілі для ударів: Зеленський назвав зброю, яка зупинить новий етап атак

Український президент сказав, що плани країни-агресорки зрозумілі, але зауважив, що Україна зараз сильніша, ніж узимку.

"Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є", - наголосив він.

Зеленський додав, що Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу, але для цього необхідне достатнє фінансування.

Кредит для України

Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки постачання російської нафти через українську територію не відновлять.

Попри систематичне блокування з боку Угорщини, Євросоюз продовжує технічну підготовку до виплати Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі зосереджені на тому, щоб політичні перепони не зупинили процес надання фінансової підтримки.