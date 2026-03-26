Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ змінює цілі для ударів: Зеленський назвав зброю, яка зупинить новий етап атак

12:34 26.03.2026 Чт
2 хв
Україна має технології для відбиття ворожих атак, але є нюанс
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія продовжує другий етап операції ударів по критичній інфраструктурі України, і зараз їхніми цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби та логістика.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters.

Український президент сказав, що плани країни-агресорки зрозумілі, але зауважив, що Україна зараз сильніша, ніж узимку.

"Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є", - наголосив він.

Зеленський додав, що Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу, але для цього необхідне достатнє фінансування.

Фото: Володимир Зеленський попередив про нові цілі для ударів РФ (інфографіка РБК-Україна)

Кредит для України

Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки постачання російської нафти через українську територію не відновлять.

Попри систематичне блокування з боку Угорщини, Євросоюз продовжує технічну підготовку до виплати Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі зосереджені на тому, щоб політичні перепони не зупинили процес надання фінансової підтримки.

Лідери країн-членів ЄС зібралися 19 березня у Брюсселі, щоб обговорити такі нагальні питання, як війна в Ірані та допомога Україні. Однак попри "гарячі" дебати, переконати прем'єра Угорщини зняти своє вето на кредит так і не вдлося.

Після саміту президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини.

