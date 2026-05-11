UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ змінила пріоритети ударів по Україні: джерело РБК-Україна назвало цілі ворога

11:04 11.05.2026 Пн
2 хв
Що цікавить росіян зараз?
aimg Ірина Глухова aimg Уляна Безпалько
Фото ілюстративне: наслідки атаки Росії по Україні (t.me/dsns_telegram)

Російські окупанти змінили пріоритети масованих обстрілів України та змістили основний фокус із енергетичної інфраструктури на об'єкти оборонно-промислового комплексу.

Як пояснив один з інформованих співрозмовників РБК-Україна, зараз росіяни зрозуміли, що вони кілька місяців поспіль концентрувались на об'єктах енергетики і не атакували українські оборонні виробництва.

Нині, за його словами, відбувається розширення переліку пріоритетних цілей. Росія визначила серед ключових напрямків удари по об’єктах оборонно-промислового комплексу, паралельно продовжуючи атаки на енергетичну та паливно-енергетичну інфраструктуру.

"Ворога цікавлять наші стратегічні підприємства. Серед пріоритетних цілей російських обстрілів - наші оборонні виробництва, об'єкти енергетики, газовидобувної та нафтовидобувної галузі, АЗС на прифронтових територіях, удари по яких ми фіксуємо останнім часом", - сказав він.

Декілька джерел видання при цьому прогнозують, що принаймні до осені росіяни не планують влаштовувати таку концентровану кампанію атак на нашу енергетику, як це було восени та взимку.

Однак вони продовжують проводити розвідку цих об'єктів і відстежувати, як їх відновлюють та ремонтують.

Натомість один із співрозмовників вбачає загрозу того, що влітку ворог може почати атаки на системи водопостачання - те, про що попереджав президент України Володимир Зеленський наприкінці березня.

Росія готує удари по воді

Нагадаємо, ще у березні голова держави заявив, що Росія готує нову хвилю масованих атак по Україні. Ворог битиме по водопостачанню країни.

У разі успішних атак мільйони людей отримуватимуть воду за розкладом. У зоні потенційного ризику можуть опинитися щонайменше 10 великих міст в прифронтових і південно-східних регіонах.

За наявною оцінкою, основними цілями здатні стати водозабірні споруди. Водночас системи очищення та розподілу води вважаються менш вразливими до таких ударів.

На випадок надзвичайних ситуацій готують мобільні водокачки та обмеження подачі води.

Детальніше про те, які місті під загрозою та як в країні готуються до можливих надзвичайних ситуацій - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВійна в Україні