Київ і 10 областей у зоні ризику графіків води у разі атак РФ на водопостачання, - джерело

10:38 29.04.2026 Ср
Які області в зоні найбільшого ризику влітку?
aimg Олена Чупровська
Київ і 10 областей у зоні ризику графіків води у разі атак РФ на водопостачання, - джерело

Росія готує удари по водопостачанню, і у разі успішних атак мільйони людей отримуватимуть воду за розкладом.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вода за графіком і мобільні водокачки: що може чекати на українців після літніх обстрілів".

Читайте також: Ще одне місто на Донеччині залишилось без газу через російські обстріли

У разі пошкодження об'єктів водозабору графіків подачі води уникнути не вдасться.

Хто у зоні ризику

В основній зоні ризику - 10 областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська. Під загрозою й столиця.

"Усі 2000 кілометрів нашого кордону з ворогом, безумовно, найбільш уразливі", - зазначив співрозмовник видання в держструктурах.

Хто керуватиме водопостачанням у кризі

Співрозмовник пояснює, що водопостачання в Україні децентралізована - немає єдиного оператора, як-от "Укренерго" в енергетиці. Тож рішення про графіки подачі води ухвалюватиме місцева влада самостійно - кожен регіон окремо.

Нові стаціонарні водозабори до літа збудувати не встигнуть: на це потрібно від 9 до 12 місяців. Тому мобільні станції - єдиний швидкий варіант на випадок надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що Росія не обмежується ударами по одній інфраструктурі. Згідно з даними розвідки, РФ готується завдавати по сім масованих ударів на місяць . Кожна атака передбачає щонайменше 400 дронів і 20 ракет. Фактично це удар раз на чотири дні.

Тим часом під прицілом опиняється й залізниця. FPV-дрони дедалі частіше атакують потяги та вантажівки в прикордонних областях - від Чернігівщини до Херсонщини.

Російська Федерація Україна Донбас Водопостачання Атака дронів
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО