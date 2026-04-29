Київ і 10 областей у зоні ризику графіків води у разі атак РФ на водопостачання, - джерело
Росія готує удари по водопостачанню, і у разі успішних атак мільйони людей отримуватимуть воду за розкладом.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вода за графіком і мобільні водокачки: що може чекати на українців після літніх обстрілів".
У разі пошкодження об'єктів водозабору графіків подачі води уникнути не вдасться.
Хто у зоні ризику
В основній зоні ризику - 10 областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська. Під загрозою й столиця.
"Усі 2000 кілометрів нашого кордону з ворогом, безумовно, найбільш уразливі", - зазначив співрозмовник видання в держструктурах.
Хто керуватиме водопостачанням у кризі
Співрозмовник пояснює, що водопостачання в Україні децентралізована - немає єдиного оператора, як-от "Укренерго" в енергетиці. Тож рішення про графіки подачі води ухвалюватиме місцева влада самостійно - кожен регіон окремо.
Нові стаціонарні водозабори до літа збудувати не встигнуть: на це потрібно від 9 до 12 місяців. Тому мобільні станції - єдиний швидкий варіант на випадок надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, що Росія не обмежується ударами по одній інфраструктурі. Згідно з даними розвідки, РФ готується завдавати по сім масованих ударів на місяць . Кожна атака передбачає щонайменше 400 дронів і 20 ракет. Фактично це удар раз на чотири дні.
Тим часом під прицілом опиняється й залізниця. FPV-дрони дедалі частіше атакують потяги та вантажівки в прикордонних областях - від Чернігівщини до Херсонщини.