РФ изменила приоритеты ударов по Украине: источник РБК-Украина назвал цели врага

Российские оккупанты изменили приоритеты массированных обстрелов Украины и сместили основной фокус с энергетической инфраструктуры на объекты оборонно-промышленного комплекса.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны".
Как пояснил один из информированных собеседников РБК-Украина, сейчас россияне поняли, что они несколько месяцев подряд концентрировались на объектах энергетики и не атаковали украинские оборонные производства.
Сейчас, по его словам, происходит расширение перечня приоритетных целей. Россия определила среди ключевых направлений удары по объектам оборонно-промышленного комплекса, параллельно продолжая атаки на энергетическую и топливно-энергетическую инфраструктуру.
"Врага интересуют наши стратегические предприятия. Среди приоритетных целей российских обстрелов - наши оборонные производства, объекты энергетики, газодобывающей и нефтедобывающей отрасли, АЗС на прифронтовых территориях, удары по которым мы фиксируем в последнее время", - сказал он.
Несколько источников издания при этом прогнозируют, что по крайней мере до осени россияне не планируют устраивать такую концентрированную кампанию атак на нашу энергетику, как это было осенью и зимой.
Однако они продолжают проводить разведку этих объектов и отслеживать, как их восстанавливают и ремонтируют.
Зато один из собеседников видит угрозу того, что летом враг может начать атаки на системы водоснабжения - то, о чем предупреждал президент Владимир Зеленский в конце марта.
Напомним, еще в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую волну массированных атак по Украине. Враг будет бить по водоснабжению страны.
В случае успешных атак миллионы людей будут получать воду по расписанию. В зоне потенциального риска могут оказаться по меньшей мере 10 крупных городов в прифронтовых и юго-восточных регионах.
По имеющейся оценке, основными целями способны стать водозаборные сооружения. В то же время системы очистки и распределения воды считаются менее уязвимыми к таким ударам.
На случай чрезвычайных ситуаций готовят мобильные водокачки и ограничения подачи воды.
Подробнее о том, какие города под угрозой и как в стране готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям - читайте в материале РБК-Украина.