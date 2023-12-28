РФ зіткнулася із серйозними проблемами у сфері СПГ через санкції США, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку приблизно до п'ятої з нинішніх 8%, потроївши обсяг виробництва до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року.

"Вплив обмежень щодо СПГ виявляється серйознішим через відносно невелику кількість танкерів, здатних перевозити газ, і відсутності в Росії доступу до технологій і фінансів", - йдеться в матеріалі.

Зусилля Росії з перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії у світі після США, досі мали обмежений успіх.

Тривалі переговори про збільшення поточних продажів газу в країну більш ніж удвічі пропонованим трубопроводом "Сила Сибіру-2" ще не завершилися укладенням надійного контракту.

Проблеми з проектом "Арктик СПГ-2"

Reuters пише, що проект "Арктик СПГ 2", який контролюється найбільшим російським виробником СПГ "Новатек", стикається із затримкою.

Комерційні поставки СПГ за проєктом очікуються не раніше другого кварталу 2024 року або пізніше, тоді як "Новатек" заявляв, що вони почнуть поставки в першому кварталі.

Потужність "Арктик СПГ-2" з трьома лініями складе 19,8 млн тонн на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік. Санкції США вже призвели до того, що "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини щодо поставок за проектом.

Проблема з танкерами

У "Новатеку" заявили, що для проєкту "Арктик СПГ-2" на російській корабельні "Зірка" буде побудовано 15 танкерів льодового класу Arc7, здатних пробивати лід завтовшки 2 метри.

Ще шість танкерів Arc7 мала бути побудована компанією Hanwha Ocean, що раніше називалася Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, зокрема три замовлені японською Mitsui OSK Lines і три - провідною російською танкерною групою "Совкомфлот".

Але три танкери, замовлені "Совкомфлотом", були скасовані через санкції проти Росії. Про це заявила Hanwha в нормативних документах.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Нещодавно Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

Також Reuters писало, що китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".

Нещодавно стало відомо, що японська компанія Mitsui & Co відкликала всіх співробітників із проєкту "Арктик СПГ-2" з розробки скрапленого природного газу.