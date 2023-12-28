РФ столкнулась с серьезными проблемами в сфере СПГ из-за санкций США, - Reuters

Санкции США создают серьезное препятствие планам России по увеличению экспорта морского сжиженного природного газа, чтобы компенсировать сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Будучи четвертым в мире производителем СПГ после США, Катара и Австралии, Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке примерно до пятой с нынешних 8%, утроив объем производства до более чем 100 миллионов метрических тонн к 2035 году.

"Влияние ограничений в отношении СПГ оказывается более серьезным из-за относительно небольшого количества танкеров, способных перевозить газ, и отсутствия у России доступа к технологиям и финансам", - говорится в материале.

Усилия России по перенаправлению продаж газа в Китай, второго по величине потребителя энергии в мире после США, до сих пор имели ограниченный успех.

Длительные переговоры об увеличении текущих продаж газа в страну более чем вдвое по предлагаемому трубопроводу "Сила Сибири-2" еще не завершились заключением надежного контракта.

Проблемы с проектом "Арктик СПГ-2"

Reuters пишет, что проект "Арктик СПГ 2", который контролируется крупнейшим российским производителем СПГ "Новатэк", сталкивается с задержкой.

Коммерческие поставки СПГ по проекту ожидаются не ранее второго квартала 2024 года или позже, тогда как "Новатэк" заявлял, что они начнут поставки в первом квартале.

Мощность "Арктик СПГ-2" с тремя линиями составит 19,8 млн тонн в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Санкции США уже привели к тому, что "Новатэк" объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам по проекту.

Проблема с танкерами

В "Новатэке" заявили, что для проекта "Арктик СПГ-2" на российской верфи "Звезда" будет построено 15 танкеров ледового класса Arc7, способных пробивать лед толщиной 2 метра.

Еще шесть танкеров Arc7 должны были быть построены компанией Hanwha Ocean, ранее называвшейся Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, в том числе три заказаны японской Mitsui OSK Lines и три - ведущей российской танкерной группой "Совкомфлот".

Но три танкера, заказанные "Совкомфлотом", были отменены из-за санкций против России. Об этом заявила Hanwha в нормативных документах.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит цель "задушить" этот проект РФ.

Недавно Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктика СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.

Также Reuters писало, что китайские государственные нефтяные компании CNPC и CNOOC обратились к правительству США с просьбой об освобождении от санкций в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2".

Недавно стало известно, что японская компания Mitsui&Co отозвала всех сотрудников из проекта "Арктик СПГ-2" по разработке сжиженного природного газа.