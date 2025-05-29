У РФ жаліються на "погрози" сім'ї Мединського: ЦПД пояснив, для чого ці вигадки

Переговори Росії та України

16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років особиста зустріч представників України та Російської Федерації (РФ), під час якої обговорювали шляхи врегулювання війни. Того ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський із наміром провести переговори з диктатором Володимиром Путіним, однак останній відмовився від діалогу.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - Мединський.

Під час перемовин сторони порушили питання масштабного обміну полоненими у пропорції "1000 на 1000". Обмін провели у три етапи впродовж минулих вихідних.

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації Сергій Лавров повідомив, що найближчим часом Москва планує оголосити про новий раунд переговорів між українською та російською сторонами.

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