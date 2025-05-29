В РФ жалуются на "угрозы" семье Мединского: ЦПД объяснил, для чего эти выдумки

Как пишет ЦПД, информресурсы России раскручивают слова российского пропагандиста Владимира Соловьева о якобы угрозах семье Мединского. В то же время эти утверждения не имеют никаких доказательств их существования или того, откуда они поступают. Несмотря на все, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

"Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыва переговоров о прекращении огня, оправдываясь пропагандистской чушью о якобы "недоговороспособности украинской стороны" и "террористической сущности "киевского режима", - добавляет ЦПД.