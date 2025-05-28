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Росія "анонсувала" новий раунд перемовин з Україною

Середа 28 травня 2025 10:53
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Росія "анонсувала" новий раунд перемовин з Україною Фото: Сергій Лавров, голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією (РФ) щодо повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергія Лаврова, якого цитує "Коммерсантъ".

Як пише видання, Лавров не уточнював, де саме має відбутися зустріч.

"На цих переговорах, 16 травня в Стамбулі, ми наполягали на скасуванні цих дискримінаційних законів (щодо російської мови, - ред.), продовжуватимемо це робити на наступному раунді прямих переговорів, про який ми оголосимо найближчим часом", - заявив Лавров.

Переговори Росії та України

16 травня в Туреччині відбулися перші за останні кілька років перемовини між представниками України та РФ щодо врегулювання війни. Також до Туреччини на прямі переговори з диктатором Володимиром Путіним прибув президент України Володимир Зеленський. Втім, голова Кремля проігнорував заклик щодо особистої зустрічі.

Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, натомість з боку Росії - помічник глави Кремля Володимир Мединський.

У межах діалогу сторони розглядали питання масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Цей обмін провели у три етапи протягом останніх вихідних.

Окремо варто зазначити, що раніше Лавров виступив проти проведення можливих перемовин у Ватикані, пояснивши це тим, що обидві країни належать до східної гілки православ’я.

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