UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ збудувала новий пусковий майданчик дронів неподалік від України, - OSINT

Фото: росіяни збільшують кількість пускових майданчиків "Шахедів" (defence-ua.com)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові збудували новий пусковий майданчик для ударних дронів "Шахед". Він розташований лише за 35 км від україно-російського державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT- аналітика Бреді Афріка.

На фото продемонстровані складські приміщення і стартові рейки з яких запускаються ударні безпілотники.

Фото: OSINT- аналітик Brady Africk (x.com/bradyafr)

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо про введення в експлуатацію Росією ще трьох нових майданчиків для запуску дронів по Україні. Всі локації для пусків розміщені в районі Приморсько-Ахтарська та доповнюють сім уже функціонуючих.

У британській розвідці не виключили, що майданчиків запуску ударних дронів по Україні може побільшати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДрони