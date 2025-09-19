РФ збудувала новий пусковий майданчик дронів неподалік від України, - OSINT

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо про введення в експлуатацію Росією ще трьох нових майданчиків для запуску дронів по Україні. Всі локації для пусків розміщені в районі Приморсько-Ахтарська та доповнюють сім уже функціонуючих.

У британській розвідці не виключили, що майданчиків запуску ударних дронів по Україні може побільшати.