РФ построила новую пусковую площадку дронов недалеко от Украины, - OSINT

Напомним, в марте 2025 года стало известно о вводе в эксплуатацию Россией еще трех новых площадок для запуска дронов по Украине. Все локации для пусков размещены в районе Приморско-Ахтарска и дополняют семь ужефункционирующих.

В британской разведке не исключили, что площадок запуска ударных дронов по Украине может стать больше.