RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ построила новую пусковую площадку дронов недалеко от Украины, - OSINT

Фото: россияне увеличивают количество пусковых площадок "Шахедов" (defence-ua.com)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные построили новую пусковую площадку для ударных дронов "Шахед". Она расположена всего в 35 км от украино-российской государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Африка.

На фото продемонстрированы складские помещения и стартовые рельсы с которых запускаются ударные беспилотники.

Фото: OSINT-аналитик Brady Africk (x.com/bradyafr)

Напомним, в марте 2025 года стало известно о вводе в эксплуатацию Россией еще трех новых площадок для запуска дронов по Украине. Все локации для пусков размещены в районе Приморско-Ахтарска и дополняют семь ужефункционирующих.

В британской разведке не исключили, что площадок запуска ударных дронов по Украине может стать больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаДрони