Росія відкрила нові майданчики для запуску "Шахедів" по Україні, - джерела

Росія відкрила ще три нові майданчики для запуску дронів по Україні. Це може дозволити ворога збільшити кількість запущених "Шахедів" під час однієї атаки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна ""Перемирʼя" чи імітація? Чи зупинила Росія обстріли енергетики і що задумав Путін".

Як зазначається, за останні місяці Росія відточила тактику дронових атак. Ворог випускає рій дронів (як ударних, так і хибних) на один об'єкт, аби перевантажити українську протиповітряну оборону.

При цьому паралельно під час підходу до цілі ці дрони маневрують по висотах - то летять надто високо, то надто низько, у результаті чого вони зникають з радарів. При цьому за ніч росіяни можуть запускати по 100-200 таких безпілотників. Ці фактори ускладнюю роботу ППО.

За інформацією РБК-Україна, Росія вже відкрила ще три нові майданчики для запуску БПЛА - усі в районі Приморсько-Ахтарська, додатково до вже семи функціонуючих. Це може дозволити агресору наростити кількість запущених "Шахедів" під час однієї атаки, тобто за один день чи ніч.

Як відомо, не всі ворожі дрони летять точно і за правильними координатами, тому вони побічно вражають і українські цивільні об'єкти. Хоча точно не можна виключати і той факт, що окремі удари мають виключно терористичний характер і спрямовані саме на ураження цивільних будівель.