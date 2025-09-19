РФ збудувала новий пусковий майданчик дронів неподалік від України, - OSINT

Російські військові збудували новий пусковий майданчик для ударних дронів "Шахед". Він розташований лише за 35 км від україно-російського державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT- аналітика Бреді Афріка.

На фото продемонстровані складські приміщення і стартові рейки з яких запускаються ударні безпілотники.

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо про введення в експлуатацію Росією ще трьох нових майданчиків для запуску дронів по Україні. Всі локації для пусків розміщені в районі Приморсько-Ахтарська та доповнюють сім уже функціонуючих.

У британській розвідці не виключили, що майданчиків запуску ударних дронів по Україні може побільшати.