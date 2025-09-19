ua en ru
РФ построила новую пусковую площадку дронов недалеко от Украины, - OSINT

Пятница 19 сентября 2025 04:55
РФ построила новую пусковую площадку дронов недалеко от Украины, - OSINT Фото: россияне увеличивают количество пусковых площадок "Шахедов" (defence-ua.com)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные построили новую пусковую площадку для ударных дронов "Шахед". Она расположена всего в 35 км от украино-российской государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Африка.

На фото продемонстрированы складские помещения и стартовые рельсы с которых запускаются ударные беспилотники.

РФ построила новую пусковую площадку дронов недалеко от Украины, - OSINT

Фото: OSINT-аналитик Brady Africk (x.com/bradyafr)

Напомним, в марте 2025 года стало известно о вводе в эксплуатацию Россией еще трех новых площадок для запуска дронов по Украине. Все локации для пусков размещены в районе Приморско-Ахтарска и дополняют семь ужефункционирующих.

В британской разведке не исключили, что площадок запуска ударных дронов по Украине может стать больше.

