РФ построила новую пусковую площадку дронов недалеко от Украины, - OSINT
Фото: россияне увеличивают количество пусковых площадок "Шахедов" (defence-ua.com)
Российские военные построили новую пусковую площадку для ударных дронов "Шахед". Она расположена всего в 35 км от украино-российской государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Африка.
На фото продемонстрированы складские помещения и стартовые рельсы с которых запускаются ударные беспилотники.
Фото: OSINT-аналитик Brady Africk (x.com/bradyafr)
Напомним, в марте 2025 года стало известно о вводе в эксплуатацию Россией еще трех новых площадок для запуска дронов по Украине. Все локации для пусков размещены в районе Приморско-Ахтарска и дополняют семь ужефункционирующих.
В британской разведке не исключили, что площадок запуска ударных дронов по Украине может стать больше.