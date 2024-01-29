РФ собирает "стройотряды" для отправки на оккупированную территорию: что будут делать
Россия собирает т.н. строительные отряды в нескольких областях для последующей отправки на временно оккупированную территорию Украины. Их задачей станет помощь российским военным в строительстве фортификационных сооружений и ликвидация доказательств военных преступлений захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В Курской, Брянской и Белгородской областях запланирован набор студентов для формирования "строительных отрядов" для отправки на временно оккупированные территории", - информируют в ЦНС.
Как отмечают в сообщении, за вербовку отвечает так называемое движение "Народный фронт". Кремль планирует использовать указанные отряды как разнорабочие для разбора завалов, развоз "гуманитарных" наборов, а также строительство укреплений.
Объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российские вузы под эгидой отправки в "добровольческий центр". Однако, как отмечают в Центре сопротивления, университеты имеют количественный план, который должны выполнить.
"Заметим, что российские власти не предоставляют юридическую защиту своим гастролерам и они лишены в будущем социальных льгот. Однако их работа на ВС РФ делает их законной целью для Движения Сопротивления", - сообщают в ЦНС.
Ситуация на оккупированной территории Украины
Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.
Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.
А власти Беларуси тем временем хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.
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