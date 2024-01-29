РФ собирает "стройотряды" для отправки на оккупированную территорию: что будут делать

Россия собирает т.н. строительные отряды в нескольких областях для последующей отправки на временно оккупированную территорию Украины. Их задачей станет помощь российским военным в строительстве фортификационных сооружений и ликвидация доказательств военных преступлений захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"В Курской, Брянской и Белгородской областях запланирован набор студентов для формирования "строительных отрядов" для отправки на временно оккупированные территории", - информируют в ЦНС.

Как отмечают в сообщении, за вербовку отвечает так называемое движение "Народный фронт". Кремль планирует использовать указанные отряды как разнорабочие для разбора завалов, развоз "гуманитарных" наборов, а также строительство укреплений.

Объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российские вузы под эгидой отправки в "добровольческий центр". Однако, как отмечают в Центре сопротивления, университеты имеют количественный план, который должны выполнить.

"Заметим, что российские власти не предоставляют юридическую защиту своим гастролерам и они лишены в будущем социальных льгот. Однако их работа на ВС РФ делает их законной целью для Движения Сопротивления", - сообщают в ЦНС.