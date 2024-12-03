РФ збільшила виробництво дронів для атак по Україні, але РЕБ нівелює цю загрозу, - ISW

Росія збільшила кількість дронів-камікадзе "Шахед", які вона використовує для ударів по Україні. Однак інновації в галузі радіоелектронної боротьби, дозволяють ЗСУ ефективніше реагувати на такі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інтерв'ю українського військового експерта Петра Черника виданню АрміяInform, в якому він заявив, що Росія збільшила виробництво планерів для безпілотників "Шахед" за допомогою іранського або китайського імпорту інших компонентів дронів цього типу.

В Інституті зазначають, що заяви Черника співпадають з оцінкою ISW від жовтня 2024 року. Згідно з ними, Росія використовує вітчизняне виробництво "Шахедів" для збільшення кількості атак цими дронами по Україні.

Динаміка відображена у складі ударних пакетів, якими була атакована Україна в жовтні-листопаді 2024 року, адже для Збройних сил РФ стало більш поширеним явищем запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотників типу "Шахед" і т.зв. "шахрайських" дронів у складі великих ударних пакетів

В Інституті зазначили, що в ніч з 1 на 2 грудня, російські війська запустили по Україні 110 БпЛА типу "Шахед" та інших невизначених дронів, імовірно, приманок.

"Російські війська, найімовірніше, використовують велику кількість безпілотників типу "Шахед" і безпілотників-приманок, щоб виявити та подавити українську ППО та мобільні вогневі групи. До того ж, армія РФ найчастіше запускає "Шахеди" разом із більш обмеженою кількістю крилатих та балістичних ракет", - йдеться у звіті ISW.

Чудеса радіоелектронної боротьби

Натомість в ISW зазначають, що Повітряні сили ЗСУ гідно відповідають на ці масовані атаки російських ударних дронів. Там нагадали, що впродовж жовтня і листопада 2024 року суттєво зросла кількість "Шахедів" або дронів-приманок, які були "втрачені" (не досягли намічених цілей) через українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

В якості прикладу в Інституті вивчення війни повідомили, що 2 жовтня Росія запустила проти України 105 безпілотників типу "Шахед", 78 з яких сили ППО збили, а 23 були "втрачені" через перешкоди РЕБ (22%).

Також у ніч з 1 на 2 грудня російські сили запустили 110 "Шахедів" та приманок над Україною. З них 52 були збиті, а 50 - "втрачені" через роботу РЕБ (45%).

"Військовий аналітик Черник констатував високий показник збитих ударних безпілотників, а також підкреслив, що Україна покращила свої можливості РЕБ до такої міри, що українські сили можуть або "приземляти" "Шахеди", або змусити їх "загубитися", відхилитися від курсу і влетіти у повітряний простір Білорусі або РФ", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зазначають, що перешкоди української РЕБ суттєво впливають на ефективність російських ударних пакетів і додатково навантажують спільну російсько-білоруську систему протиповітряної оборони.

Незалежна білоруська моніторингова група Hajun Project повідомила, що 24 і 25 листопада в повітряний простір Білорусі залетіли 38 російських безпілотників "Шахед".

"Збройні сили Білорусі підняли в повітря літаки у відповідь на порушення повітряного простору. Це свідчить про те, що військові країни не були готові до прийому російських БпЛА, що заблукали, а також про те, що Росія не очікувала таких наслідків перешкод з боку України та заздалегідь не поінформувала про них Білорусь", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.