РФ увеличила производство дронов для атак по Украине, но РЭБ нивелирует эту угрозу, - ISW

Россия увеличила количество дронов-камикадзе "Шахед", которые она использует для ударов по Украине. Но инновации в области радиоэлектронной борьбы, позволяют ВСУ эффективнее реагировать на такие атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на интервью украинского военного эксперта Петра Черника изданию АрмияInform, в котором он заявил, что Россия увеличила производство планеров для беспилотников "Шахед" с помощью иранского или китайского импорта других компонентов дронов этого типа.

В Институте отмечают, что заявления Черника совпадают с оценкой ISW от октября 2024 года. Согласно им, Россия использует отечественное производство "Шахедов" для увеличения количества атак этими дронами по Украине.

Динамика отражена в составе ударных пакетов, которыми была атакована Украина в октябре-ноябре 2024 года, ведь для Вооруженных сил РФ стало более распространенным явлением запускать от 80 до 100 (или более) беспилотников типа "Шахед" и т.н. "мошеннических" дронов в составе крупных ударных пакетов.

В Институте отметили, что в ночь с 1 на 2 декабря, российские войска запустили по Украине 110 БпЛА типа "Шахед" и других неопределенных дронов, предположительно, приманок.

"Российские войска, скорее всего, используют большое количество беспилотников типа "Шахед" и беспилотников-приманок, чтобы обнаружить и подавить украинскую ПВО и мобильные огневые группы. К тому же, армия РФ чаще всего запускает "Шахеды" вместе с более ограниченным количеством крылатых и баллистических ракет", - говорится в отчете ISW.

Чудеса радиоэлектронной борьбы

В то же время, в ISW отмечают, что Воздушные силы ВСУ достойно отвечают на эти массированные атаки российских ударных дронов. Там напомнили, что в течение октября и ноября 2024 года существенно возросло количество "Шахедов" или дронов-приманок, которые были "потеряны" (не достигли намеченных целей) из-за украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В качестве примера в Институте изучения войны сообщили, что 2 октября Россия запустила против Украины 105 беспилотников типа "Шахед", 78 из которых силы ПВО сбили, а 23 были "потеряны" из-за помех РЭБ (22%).

Также в ночь с 1 на 2 декабря российские силы запустили 110 "Шахедов" и приманок над Украиной. Из них 52 были сбиты, а 50 - "потеряны" из-за работы РЭБ (45%).

"Военный аналитик Черник констатировал высокий показатель сбитых ударных беспилотников, а также подчеркнул, что Украина улучшила свои возможности РЭБ до такой степени, что украинские силы могут либо "приземлять" "Шахеды", либо заставить их "потеряться", отклониться от курса и влететь в воздушное пространство Беларуси или РФ", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны отмечают, что препятствия украинской РЭБ существенно влияют на эффективность российских ударных пакетов и дополнительно нагружают совместную российско-беларусскую систему противовоздушной обороны.

Независимая беларусская мониторинговая группа Hajun Project сообщила, что 24 и 25 ноября в воздушное пространство Беларуси залетели 38 российских беспилотников "Шахед".

"Вооруженные силы Беларуси подняли в воздух самолеты в ответ на нарушение воздушного пространства. Это свидетельствует о том, что военные страны не были готовы к приему заблудившихся российских БПЛА, а также о том, что Россия не ожидала таких последствий помех со стороны Украины и заранее не уведомила о них Беларусь", - говорится в отчете Института изучения войны.