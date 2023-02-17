РФ збільшила кількість обстрілів та наступів на всіх напрямках у Луганській області, - ОВА

"У Білогорівці, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що наразі набагато збільшилась кількість наступів та обстрілів з боку РФ на всіх напрямках.

"Наші військові контролюють ситуацію і в Білогорівці, і у Сватовому, і в Кремінній", - додав глава ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти кидають всі зусилля в район Кремінної.