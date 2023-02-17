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РФ увеличила количество обстрелов и наступлений по всем направлениям в Луганской области, - ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне намного увеличили количество обстрелов по всем направлениям в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Белогоровке, наверное, не осталось ни одного квадратного метра, куда бы ни били российские снаряды", - говорится в заявлении.

Гайдай сообщил, что в настоящее время намного увеличилось количество наступлений и обстрелов со стороны РФ по всем направлениям.

"Наши военные контролируют ситуацию и в Белогоровке, и направление Сватово-Купянск, и направление Кременная-Лиман", - добавил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что оккупанты бросают все усилия в район Кременной.

Напомним, что жители оккупированной части Луганской области заставляют сдавать кровь на нужды раненых военных армии РФ.

Во временно оккупированный Луганск прибыла команда иранских инструкторов.

Россияне ввезли очередную партию медиков на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

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