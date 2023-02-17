РФ збільшила кількість обстрілів та наступів на всіх напрямках у Луганській області, - ОВА
Росіяни набагато збільшили кількість обстрілів на всіх напрямках у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У Білогорівці, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди", - йдеться у заяві.
Гайдай повідомив, що наразі набагато збільшилась кількість наступів та обстрілів з боку РФ на всіх напрямках.
"Наші військові контролюють ситуацію і в Білогорівці, і у Сватовому, і в Кремінній", - додав глава ОВА.
Також Гайдай зазначив, що окупанти кидають всі зусилля в район Кремінної.
Нагадаємо, що жителів окупованої частини Луганської області змушують здавати кров на потреби поранених військових армії РФ.
До тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів.
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