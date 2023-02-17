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РФ збільшила кількість обстрілів та наступів на всіх напрямках у Луганській області, - ОВА

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Луганська область, П'ятниця 17 лютого 2023 20:32
РФ збільшила кількість обстрілів та наступів на всіх напрямках у Луганській області, - ОВА Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни набагато збільшили кількість обстрілів на всіх напрямках у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Білогорівці, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що наразі набагато збільшилась кількість наступів та обстрілів з боку РФ на всіх напрямках.

"Наші військові контролюють ситуацію і в Білогорівці, і у Сватовому, і в Кремінній", - додав глава ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти кидають всі зусилля в район Кремінної.

Нагадаємо, що жителів окупованої частини Луганської області змушують здавати кров на потреби поранених військових армії РФ.

До тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів.

Росіяни завезли чергову партію медиків на окуповану частину Донецької та Луганської областей.

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