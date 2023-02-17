РФ увеличила количество обстрелов и наступлений по всем направлениям в Луганской области, - ОВА

Россияне намного увеличили количество обстрелов по всем направлениям в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Белогоровке, наверное, не осталось ни одного квадратного метра, куда бы ни били российские снаряды", - говорится в заявлении.

Гайдай сообщил, что в настоящее время намного увеличилось количество наступлений и обстрелов со стороны РФ по всем направлениям.

"Наши военные контролируют ситуацию и в Белогоровке, и направление Сватово-Купянск, и направление Кременная-Лиман", - добавил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что оккупанты бросают все усилия в район Кременной.