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РФ заявляет, что готова построить судна для завершения "Северного потока-2"

Новости » Политика     24.12.2019 - 21:00
РФ заявляет, что готова построить судна для завершения "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

ОСК понадобится около двух лет для проектирования трубоукладчика и еще четыре года для строительства судна

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Российской Федерации Алексей Рахманов заявляет, что компания сможет спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что ОСК понадобится около двух лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около четырех лет - на строительство этого специального судна.

Представитель проектной компании добавил, что по двум веткам "Северного потока - 2" осталось уложить 160 километров труб.

Напомним, ранее Рахманов заявлял, что Российская Федерация не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока-2".

Как сообщало РБК-Украина, ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 года, в котором содержатся санкции против российского газопровода "Северный поток-2". в частности, санкции затрагивают и компании-подрядчики, которые занимаются укладкой газопровода.

После этого швейцарская компания Allseas, которая занимала укладкой трубопровода "Северного потока-2", приостановила работы. Компания, которая много лет работает с "Газпромом", решила не продолжать строительство санкций, которые заложены в оборонный бюджет США. В этом бюджете также предусмотрены санкции против "Северного потока-2".

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