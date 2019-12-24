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В России заявили об отсутствии судов для завершения укладки "Северного потока-2"

Новости » В мире     24.12.2019 - 12:14
В России заявили об отсутствии судов для завершения укладки "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Россия готова построить необходимые суда, для этого понадобится 4,5-6 лет

Российская Федерация не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока-2". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Алексея Рахманова.

По его словам, ОСК готова приступить к проектированию и строительству таких судов. Для этого потребуется 1,5-2 года на разработку и 3-4 года на производство.

"Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты из имеющихся в наличии и приступить немедленно к работе, нет. Как правило, такие суда строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке", - сообщил Рахманов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 года, в котором содержатся санкции против российского газопровода "Северный потока-2". В частности, санкции затрагивают и компании-подрядчики, которые занимаются укладкой газопровода.

После этого швейцарская компания Allseas, которая занимала укладкой трубопровода "Северного потока-2", приостановила свои работы.

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