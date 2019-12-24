РФ заявляє, що готова побудувати судно для завершення "Північного потоку-2"

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ОСК знадобиться близько двох років для проєктування трубоукладача та ще чотири роки для будівництва судна

Глава Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) у Російській Федерації Олексій Рахманов заявляє, що компанія зможе спроєктувати і побудувати судно-трубоукладач для завершення будівництва "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що ОСК знадобиться близько двох років для проєктування російського трубоукладача і ще близько чотирьох років - на будівництво цього спеціального судна.

Представник проектної компанії додав, що за двома гілками "Північного потоку - 2" залишилося укласти 160 кілометрів труб.

Нагадаємо, раніше Рахманов заявляв, що Російська Федерація не має необхідних суден для завершення укладання газопроводу "Північного потоку-2".

Як повідомляло РБК-Україна, раніше президент США Дональд Трамп підписав законопроект про оборонний бюджет на 2020 року, в якому містяться санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". зокрема, санкції зачіпають і компанії-підрядники, які займаються укладанням газопроводу.

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займала укладанням трубопроводу "Північного потоку-2", призупинила роботи. Компанія, яка багато років працює з "Газпромом", вирішила не продовжувати будівництво санкцій, які закладені в оборонний бюджет США. В цьому бюджеті також передбачені санкції проти "Північного потоку-2".